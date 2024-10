Bonucci, inizia la carriera in panchina: sarà assistente nell’Italia under 20 (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova avventura per Leonardo Bonucci. L’ex difensore, dopo essersi ritirato dal calcio giocato inizia la sua carriera in panchina, ma non ancora da allenatore. Bonucci è infatti entrato a far parte del Club Italia e sarà assistente allenatore della Nazionale under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile. Campione d’Europa nel 2021 e tra gli otto ‘centenari’ della Nazionale maschile, quarto in assoluto per numero di presenze (121) alle spalle di Gigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126), Bonucci è stato uno dei calciatori simbolo degli ultimi vent’anni, protagonista con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini di quella BBC che ha scritto la storia recente della difesa della Juventus e della Nazionale. .com - Bonucci, inizia la carriera in panchina: sarà assistente nell’Italia under 20 Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova avventura per Leonardo. L’ex difensore, dopo essersi ritirato dal calcio giocatola suain, ma non ancora da allenatore.è infatti entrato a far parte del Club Italia eallenatore della Nazionale20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembreimpegnata nel Mondiale di categoria in Cile. Campione d’Europa nel 2021 e tra gli otto ‘centenari’ della Nazionale maschile, quarto in assoluto per numero di presenze (121) alle spalle di Gigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126),è stato uno dei calciatori simbolo degli ultimi vent’anni, protagonista con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini di quella BBC che ha scritto la storia recente della difesa della Juventus e della Nazionale.

