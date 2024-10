Gaeta.it - Blitz della Guardia di Finanza della Spezia: due arresti per frode fiscale e l’emissione di fatture false

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladiha recentemente condotto un'operazione antievasione che ha portato all'arresto di due individui accusati di emissione diper operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi. Le indagini hanno sollevato sospetti su un vasto sistema di frodi che ha coinvolto 24 persone e tredici aziende, attive tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. I finanziamenti illeciti, stimati in quasi 18 milioni di euro, sono avvenuti nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024, sollevando preoccupazioni sui meccanismi di frodi fiscali in atto nel Nord Italia.e misure cautelari Oggi, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, sono stati arrestati Yuri Fergemberger, 41 anni, residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54 anni, originario di La