Berrettini-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Matteo Berrettini sfiderà Frances Tiafoe nel secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Ghiotta occasione per il tennista azzurro, che ha convinto all'esordio contro Fucsovics e trova ora sulla sua strada l'americano Tiafoe, il quale ha debuttato con un successo ai danni di Norrie. 1-1 i precedenti tra i due, che non si affrontano da oltre due anni e sono pronti a regalare spettacolo in condizioni di gioco dove si esprimono bene. Entrambi sono reduci da un secondo turno, rispettivamente a Stoccolma e Almaty, ma vogliono chiudere la stagione perciò vanno a caccia dei quarti di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e Tiafoe scenderanno in campo mercoledì 23 ottobre.

Precedenti in parità tra Berrettini e Tiafoe - ma sfide molto lontane nel tempo - . Un avvicinamento alla Davis che passa anche da una sfida come quella con Tiafoe, che sarà la terza in carriera tra l’azzurro e l’americano, numero quindici del mondo e quinta testa di serie. Sicuramente una partita importante per Berrettini, che sta cercando di ritrovarsi in questo finale di stagione dopo un anno decisamente complicato e condizionato ancora una volta dagli infortuni. (Oasport.it)

A che ora Berrettini-Tiafoe - ATP Vienna 2024 : programma - tv - streaming - L’avversario del romano sarà l’americano Frances Tiafoe, numero quindici del mondo e quinta testa di serie del torneo, che ha superato il britannico Cameron Norrie. 00 Zverev (Ger) – Giron (Usa) PROGRAMMA BERRETTINI-TIAFOE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Tennis Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV Diretta Live testuale: OA Sport. (Oasport.it)