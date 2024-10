Auto, Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc. (Di martedì 22 ottobre 2024) Enzo Mattioli Ferrari, discendente diretto del celebre Enzo Ferrari e nipote di Piero, è l’amministratore delegato di Ferrari Family Investments e fiduciario del Piero Ferrari Trust. Imprenditore con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy, Enzo Mattioli Ferrari è un autentico appassionato e, soprattutto, un esperto del settore Automobilistico d’epoca. Attraverso la Ferrari Family Investments, ha deciso di investire in Cavallino Inc. la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il celebre Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Si tratta del più grande evento al mondo dedicato esclusivamente alle Automobili Ferrari, ora con una presenza globale grazie alle edizioni, recentemente lanciate, a Modena, Abu Dhabi e alla prossima a Sydney. Lapresse.it - Auto, Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024), discendente diretto del celebree nipote di Piero, è l’amministratore delegato diFamily Investments e fiduciario del PieroTrust. Imprenditore con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy,è un autentico appassionato e, soprattutto, un esperto del settoremobilistico d’epoca. Attraverso laFamily Investments, ha deciso di investire inInc. la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestralee dal 1992 organizza il celebre Concorso d’Eleganza Palm BeachClassic. Si tratta del più grande evento al mondo dedicato esclusivamente allemobili, ora con una presenza globale grazie alle edizioni, recentemente lanciate, a Modena, Abu Dhabi e alla prossima a Sydney.

