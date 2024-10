ATP Basilea, Ben Shelton e Holger Rune agli ottavi di finale. Tsitsipas avanza col fiatone (Di martedì 22 ottobre 2024) Calato il sipario su questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di Basilea. Sul veloce indoor svizzero, pronostici tutto sommato rispettati per quanto concerne i top-player. Vittorie, infatti, per Ben Shelton, Holger Rune e Stefanos Tsitsipas. Lo statunitense (n.23 del ranking) si è imposto contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Una partita condizionata dall’episodio del sesto game del primo set in cui a una risposta nettamente out dell’americano, il giudice di sedia ha dato il quindici a quest’ultimo. Il francese Arnaud Gabas ha ritenuto, infatti, che la pallina fosse rimbalzata prima sul corpo del giocatore sudamericano, dal momento che nella dinamica dello scambio aveva perso l’equilibrio e finito a terra. Oasport.it - ATP Basilea, Ben Shelton e Holger Rune agli ottavi di finale. Tsitsipas avanza col fiatone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Calato il sipario su questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di. Sul veloce indoor svizzero, pronostici tutto sommato rispettati per quanto concerne i top-player. Vittorie, infatti, per Bene Stefanos. Lo statunitense (n.23 del ranking) si è imposto contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Una partita condizionata dall’episodio del sesto game del primo set in cui a una risposta nettamente out dell’americano, il giudice di sedia ha dato il quindici a quest’ultimo. Il francese Arnaud Gabas ha ritenuto, infatti, che la pallina fosse rimbalzata prima sul corpo del giocatore sudamericano, dal momento che nella dinamica dello scambio aveva perso l’equilibrio e finito a terra.

