Arie pucciniane - Concerto per il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini

Il secondo appuntamento della seconda parte della stagione musicale "Scatola Sonora" propone un appuntamento con il bel canto. In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, Barco Teatro ospita un Concerto in cui verranno proposte, eseguite da cantanti selezionati dalla grande soprano

In nome di Giacomo Puccini. Mostra - concerto e un concorso. Omaggio al papà della Bohème - Sosterremo gli studi di talenti emergenti". "La Brianza non poteva mancare nella geografia delle celebrazioni - ancora De Marco -. Ingresso libero. 30, Fabio Santorelli, insegnante del Conservatorio milanese e accademico della Scala. Infine, il concerto: il 21 ottobre sempre in villa alle 19 con il soprano Clarissa Costanzo e il pianista Michele D’Elia. (Ilgiorno.it)

Omaggio ai cento anni di Giacomo Puccini e Gabriel Fauré con il concerto 'Lux perpetua' - Appuntamento il 12 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di San Pietro con 'Lux perpetua', il concerto inaugurale della Stagione 2024-2025 MusicaCantoParola. Nel 2024 ricorrono i cento anni dalla scomparsa di due giganti della musica, Gabriel Fauré e Giacomo Puccini. Il programma di questo concerto... (Modenatoday.it)

Centenario della morte di Giacomo Puccini - concerto e mostra in Provincia - Arezzo, 3 settembre 2024 – In occasione del centenario della morte del grande Maestro toscano Giacomo Puccini, si terrà il prossimo 5 settembre 2024 nella terrazza San Donato, uno spettacolo di musica, canto e narrazione; in contemporanea sarà visitabile anche una mostra collettiva di pittura dal 5 all’8 settembre 2024 nell’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo. (Lanazione.it)