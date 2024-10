Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato: addio Andrea Bosca, al suo fianco c’è Damiano Michieletto (Di martedì 22 ottobre 2024) Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso: dopo la fine della relazione con il collega Andrea Bosca, è il turno di un nuovo fidanzato. Stiamo parlando di Damiano Michieletto, ma cosa sappiamo di lui? Proprio nelle ultime ore, l’attrice e il suo nuovo fidanzato hanno calcato insieme il red carpet del Roma Cinema Fest, per la presentazione di Eterno visionario, l’ultimo film di Michele Placido. Ambra e Damiano si sono mostrati complici, sorridenti e innamorati, senza nascondersi affatto. La chimica è palpabile, anche se né l’attrice, né il regista hanno confermato la relazione. Le foto, però, lo hanno fatto al posto loro: i fan di Ambra Angiolini sono letteralmente impazziti nel saperla nuovamente felice al fianco di Damiano Michieletto e aspettano che nei prossimi giorni sia proprio lei a spendere due parole sul fidanzato. Donnapop.it - Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato: addio Andrea Bosca, al suo fianco c’è Damiano Michieletto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha ritrovato il sorriso: dopo la fine della relazione con il collega, è il turno di un. Stiamo parlando di, ma cosa sappiamo di lui? Proprio nelle ultime ore, l’attrice e il suohanno calcato insieme il red carpet del Roma Cinema Fest, per la presentazione di Eterno visionario, l’ultimo film di Michele Placido.si sono mostrati complici, sorridenti e innamorati, senza nascondersi affatto. La chimica è palpabile, anche se né l’attrice, né il regista hanno confermato la relazione. Le foto, però, lo hanno fatto al posto loro: i fan disono letteralmente impazziti nel saperla nuovamente felice aldie aspettano che nei prossimi giorni sia proprio lei a spendere due parole sul

