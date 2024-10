Al via G7 Sviluppo, Tajani “Cooperazione strumento di pace” (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA (ITALPRESS) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 (22-24 ottobre 2024), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.“Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato il vice presidente Tajani che ha evidenziato che “la Cooperazione allo Sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7”. “Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali”, ha concluso il Ministro. Iltempo.it - Al via G7 Sviluppo, Tajani “Cooperazione strumento di pace” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA (ITALPRESS) – Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dellodel G7 (22-24 ottobre 2024), che verrà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e dellaInternazionale, Antonio.“Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato il vice presidenteche ha evidenziato che “laallocostituisce unostraordinario di, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7”. “Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali”, ha concluso il Ministro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via G7 Sviluppo - Tajani “Cooperazione strumento di pace” - – foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). Nel corso dell'ultima giornata, il Vice Presidente Tajani presiederà una sessione dedicata al tema della salute globale, con la partecipazione anche di GAVI e OMS per un confronto con le principali aziende del settore sanitario, durante il quale si discuterà di investimenti in infrastrutture sanitarie e di miglioramento dell'accesso e distribuzione di ... (Liberoquotidiano.it)

Pescara ospita la terza riunione ministeriale del G7 : focus su sviluppo e cooperazione internazionale - Questa riunione ministeriale del G7 a Pescara rappresenta quindi un’importante occasione di dialogo e confronto su questioni cruciali che riguardano il futuro del pianeta, in un momento di sfide e opportunità senza precedenti. Oltre ai membri del G7, sono attesi anche i rappresentanti di Paesi della regione, come Libano, Israele e Palestina, oltre ad organismi internazionali quali UNHCR, UNDP, ... (Gaeta.it)

Al via il G7 Sviluppo - 'cooperazione strumento di pace' - Oltre al G7, saranno presenti rappresentanti dei Paesi della regione (Libano, Israele, Palestina) e degli organismi internazionali Unhcr, Undp, Pam, Ficross, Ifad e Fao. Durante la seconda giornata, il titolare della Farnesina aprirà una sessione incentrata sul tema della sicurezza alimentare per discutere di sistema alimentari, clima e acqua e malnutrizione infantile, alla quale interverranno ... (Quotidiano.net)