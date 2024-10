Young Boys-Inter, Oliver l’arbitro in Champions League: la designazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Young Boys-Inter si giocherà mercoledì alle 21 allo stadio Wankdorf: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025: ci sarà Oliver della federazione inglese. LA designazione – L’UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida di Champions League tra Young Boys e Inter, valida per la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2024-2025. A dirigere l’incontro, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 presso lo Stadio Wankdorf di Berna, sarà l’arbitro inglese Michael Oliver, una figura di grande esperienza Internazionale. Ad assistere Michael Oliver saranno i suoi connazionali Stuart Burt e Simon Bennett come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Al VAR, invece, ci sarà Paul Tierney, anch’egli inglese, assistito da Neil Davies. Inter-news.it - Young Boys-Inter, Oliver l’arbitro in Champions League: la designazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si giocherà mercoledì alle 21 allo stadio Wankdorf: l’UEFA ha appena reso noto. Questa laper la partita, valida per la prima giornata della fase campionato di2024-2025: ci saràdella federazione inglese. LA– L’UEFA ha reso nota laarbitrale per la sfida ditra, valida per la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2024-2025. A dirigere l’incontro, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 presso lo Stadio Wankdorf di Berna, saràinglese Michael, una figura di grande esperienzanazionale. Ad assistere Michaelsaranno i suoi connazionali Stuart Burt e Simon Bennett come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Al VAR, invece, ci sarà Paul Tierney, anch’egli inglese, assistito da Neil Davies.

