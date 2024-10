Amica.it - Un piccolo assaggio del nuovo film di Gabriele Muccino: "Fino alla fine" il suo primo thriller drammatico, al cinema dal 31 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Uncosì, non lo aveva mai fatto. Questo è il suo 13esimo e, finalmente, è riuscito a realizzare unFesta deldi Roma 2024ha presentato, la sua ultima faticatografica. Che arriva neiil 31e di cui vi mostriamo una clip in anteprima. La trama di “” Sophie, una giovane americana di vent’anni, ha vissuto tutta la vita sottovuoto e in solitudine. Durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio e il suo gruppo di amici siciliani. Queste 24 ore cambieranno per sempre la sua esistenza. Desiderosa di viverein fondo, Sophie decide di scegliere di camminare sull’orlo del baratro trascinandosi in una vertigine pericolosa, trasformando una semplice avventura in una battaglia per la sopravvivenza, il riscatto e l’adrenalina pura.