"Un modo per sbattermi fuori": Al Pacino gela Fabio Fazio, imbarazzo in studio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attimi di imbarazzo tra Fabio Fazio e Al Pacino. L'attore è stato il super ospite della puntata di domenica 20 ottobre di Che Tempo Che Fa, motivo per cui non ha esitato nel dilungarsi a parlare. Invitato per discutere del suo nuovo libro autobiografico "Sonny Boy", Pacino si è collegato dalla sua villa a Los Angeles dove ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Particolarmente interessato a rispondere alle domande e a rivelare alcuni aneddoti sui suoi colleghi, Pacino non ha mancato di interrompere il conduttore del Nove. Ecco allora che Fazio, sul finire dell'intervista, ha provato a congedarsi: "Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare". Un intento chiaro, non passato inosservato all'attore. "Ah, grazie - ha risposto quasi indispettito -, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. Liberoquotidiano.it - "Un modo per sbattermi fuori": Al Pacino gela Fabio Fazio, imbarazzo in studio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attimi ditrae Al. L'attore è stato il super ospite della puntata di domenica 20 ottobre di Che Tempo Che Fa, motivo per cui non ha esitato nel dilungarsi a parlare. Invitato per discutere del suo nuovo libro autobiografico "Sonny Boy",si è collegato dalla sua villa a Los Angeles dove ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Particolarmente interessato a rispondere alle domande e a rivelare alcuni aneddoti sui suoi colleghi,non ha mancato di interrompere il conduttore del Nove. Ecco allora che, sul finire dell'intervista, ha provato a congedarsi: "Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare". Un intento chiaro, non passato inosservato all'attore. "Ah, grazie - ha risposto quasi indispettito -, è ungentilissimo per darmi una pedata edal programma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’intervista ad Al Pacino : gelo in studio da Fabio Fazio. Cosa è successo (VIDEO) - La puntata andata in onda il 20 ottobre 2024 sul Nove, condotta da Fabio Fazio, ha visto la partecipazione di uno dei più grandi attori della storia del cinema, Al Pacino, in collegamento dalla sua villa di Los Angeles. Tuttavia, Pacino ha subito stemperato la tensione aggiungendo con un sorriso: “Ma vi voglio bene Italia”, dimostrando ancora una volta il suo affetto per il pubblico italiano. (Urbanpost.it)

Avete notato la tensione che c’è stata a Che tempo che fa? La frase di Al Pacino a Fabio Fazio non è passata inosservata - Il diretto interessato forse non ha preso bene il rimprovero mascherato del conduttore di Che tempo che fa e si è reso conto di aver probabilmente esagerato… Al Pacino, rispondendo a Fabio Fazio, ha detto: “Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. Spesso, anzi, l’attore si è dilungato, interrompendo Fabio Fazio che – per una volta – si è trovato ... (Donnapop.it)

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa infuriare Al Pacino : “Un modo per sbattermi fuori dal programma” - . Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. No, va bene, probabilmente non c’è più tempo. La risposta di Al pacino che gela Fabio Fazio Ma Fabio Fazio, una volta giunti quasi alla fine dell’intervista, ha provato a chiuderla con parole che Al pacino ha considerato quantomeno poco eleganti: “Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a ... (Thesocialpost.it)