Tuttosport preoccupato per Douglas Luiz: spaesato e con chiari segni di scarsa autostima (Di lunedì 21 ottobre 2024) Douglas Luiz resta un rebus per la Juventus di Thiago Motta. Pagato quasi la cifra di Koopmeiners, ad oggi sembra ancora spaesato in campo. Douglas Luiz alla Juventus è ancora un rebus L’edizione odierna di Tuttosport scrive: Meglio, ma non ancora al meglio. La seconda partita da titolare di Douglas Luiz conferma come il brasiliano abbia bisogno di ulteriore tempo per calarsi nella nuova realtà bianconera, dove appare ancora spaesato. Nonostante le parole di fiducia e di sostegno da parte di Thiago Motta la prestazione contro la Lazio è risultata insufficiente e il giocatore ha mostrato segni di insofferenza e scarsa serenità a causa appunto dell’evidente crisi di di identità e di autostima. Come se non bastasse, al suo rientro a casa dopo la sfida dell’Allianz Stadium, si è ritrovato la villa svaligiata con i ladri che si sono portati via un bottino di circa mezzo milione. Ilnapolista.it - Tuttosport preoccupato per Douglas Luiz: spaesato e con chiari segni di scarsa autostima Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)resta un rebus per la Juventus di Thiago Motta. Pagato quasi la cifra di Koopmeiners, ad oggi sembra ancorain campo.alla Juventus è ancora un rebus L’edizione odierna discrive: Meglio, ma non ancora al meglio. La seconda partita da titolare diconferma come il brasiliano abbia bisogno di ulteriore tempo per calarsi nella nuova realtà bianconera, dove appare ancora. Nonostante le parole di fiducia e di sostegno da parte di Thiago Motta la prestazione contro la Lazio è risultata insufficiente e il giocatore ha mostratodi insofferenza eserenità a causa appunto dell’evidente crisi di di identità e di. Come se non bastasse, al suo rientro a casa dopo la sfida dell’Allianz Stadium, si è ritrovato la villa svaligiata con i ladri che si sono portati via un bottino di circa mezzo milione.

