Gaeta.it - Terracina: un capo scout accusato di abusi sessuali su tre minorenni, indagini in corso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tre ragazzini di età tra i 10 e i 16 anni sono stati protagonisti di un’udienza davanti al Gip, rivelando di essere stati vittime dida parte di un aiutodi 19 anni. Gli episodi si sarebbero verificati in una parrocchia di, in provincia di Latina. Le denunce sono pervenute da parte deiche, accompagnati da una psicologa, hanno fornito le loro testimonianze. L’indagato, attualmente in regime di arresti domiciliari, èdi pornografia minorile e violenza sessuale. L’accusa di abuso suLe vittime hanno raccontato situazioni drammatiche, evidenziando come il loroabbia approfittato della sua posizione per perpetrare atti di abuso nei loro confronti.