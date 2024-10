Sicurezza stradale, al via i lavori per i nuovi marciapiedi in via Fortini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Un nuovo intervento per la Sicurezza stradale, in particolare per la tutela dei pedoni. Da oggi, 21 ottobre, inizieranno i lavori per la realizzazione del marciapiede in via Fortini tra via Belisario Vinta e via del Paradiso. In questa porzione la carreggiata della strada, si legge in una nota, ha dimensioni limitate e, nonostante la presenza di abitazioni, manca del tutto un percorso riservato e in Sicurezza per i pedoni. Una situazione che ha già determinato l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri all’ora in attesa della realizzazione del marciapiede. E i lavori adesso stanno per iniziare. Il marciapiede sarà costruito sul lato sinistro della viabilità secondo il senso di marcia, sul lato destro nel breve tratto dove sono presenti abitazioni saranno installati dei parapedonali. Lanazione.it - Sicurezza stradale, al via i lavori per i nuovi marciapiedi in via Fortini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Un nuovo intervento per la, in particolare per la tutela dei pedoni. Da oggi, 21 ottobre, inizieranno iper la realizzazione del marciapiede in viatra via Belisario Vinta e via del Paradiso. In questa porzione la carreggiata della strada, si legge in una nota, ha dimensioni limitate e, nonostante la presenza di abitazioni, manca del tutto un percorso riservato e inper i pedoni. Una situazione che ha già determinato l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri all’ora in attesa della realizzazione del marciapiede. E iadesso stanno per iniziare. Il marciapiede sarà costruito sul lato sinistro della viabilità secondo il senso di marcia, sul lato destro nel breve tratto dove sono presenti abitazioni saranno installati dei parapedonali.

