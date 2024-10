Sport.quotidiano.net - Settembre Opes, festa per il Bar La Coccinella

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo tanti piazzamenti, il Bar laconquista il primo titolo invincendo il Torneo di, sconfitto di misulra il Fast Car. Lo sfortunato autogol di Albani su cross di Sgargetta vale l’1-0 Bar la. Zouaghi pareggia su punizione al 13’ e subito dopo serve un assist al bacio per Lefons per il vantaggio Fast Car. Prima dell’intervallo, Bosi illumina con una verticalizzazione di prima intenzione per Sgargetta, 2-2. A metà ripresa doppia ingenua espulsione per il Fast Car, prima Cutiuba per un secondo fallo e Zouaghi per aver impedito la ripresa del gioco. In 5 contro 3 il Bar lasegna con un diagonale deviato di Ciervo. Pur tornato a giocare in 5, il Fast Car non ha la forza per reagire, vince il Bar la3-2.