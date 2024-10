Re Carlo III e il difficile viaggio in Australia: cosa è successo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Canberra, 21 ottobre 2024 – Se spesso si parla di un’accoglienza da re, di certo non è descrivibile con queste parole la visita di Carlo III al parlamento Australiano. Il tour del sovrano in Australia, paese su cui regna al pari con la Gran Bretagna e altri 13 reami in giro per il mondo, è stato accompagnato da numerose polemiche in linea con il ‘risveglio nativo’ delle popolazioni autoctone del Paese ‘Down Under’. Episodio emblema è stato sicuramente la protesta della senatrice Lidia Thorpe, donna aborigena che ha fatto di queste cause il cardine della propria attività politica. All’ingresso del sovrano in aula, la parlamentare ha iniziato a gridare accusandolo di genocidio nei confronti del suo popolo, sottolineando che “questa terra non è” di Carlo. Thorpe è stata alla fine allontanata; il re non ha citato l’accaduto nel suo successivo discorso. Quotidiano.net - Re Carlo III e il difficile viaggio in Australia: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Canberra, 21 ottobre 2024 – Se spesso si parla di un’accoglienza da re, di certo non è descrivibile con queste parole la visita diIII al parlamentono. Il tour del sovrano in, paese su cui regna al pari con la Gran Bretagna e altri 13 reami in giro per il mondo, è stato accompagnato da numerose polemiche in linea con il ‘risveglio nativo’ delle popolazioni autoctone del Paese ‘Down Under’. Episodio emblema è stato sicuramente la protesta della senatrice Lidia Thorpe, donna aborigena che ha fatto di queste cause il cardine della propria attività politica. All’ingresso del sovrano in aula, la parlamentare ha iniziato a gridare accusandolo di genocidio nei confronti del suo popolo, sottolineando che “questa terra non è” di. Thorpe è stata alla fine allontanata; il re non ha citato l’accaduto nel suo successivo discorso.

