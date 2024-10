Prezzo petrolio in lieve rialzo Wti a 6953 dollari

Prezzo petrolio in lieve rialzo, Wti a 69,53 dollari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prezzo del petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 69,53 dollari al barile con un aumento dello 0,45% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 73,37 dollari al barile con un avanzamento dello 0,42%. Quotidiano.net - Prezzo petrolio in lieve rialzo, Wti a 69,53 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 69,53al barile con un aumento dello 0,45% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 73,37al barile con un avanzamento dello 0,42%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’oro supera i 2.700 dollari l’oncia - perché il prezzo continua a salire - Tra questi c’è una grande attività delle banche centrali nell’acquisto di oro come riserva di valore, preferito al dollaro per la paura che le elezioni americane portino alla Casa Bianca Donald Trump. Un risultato dovuto a molteplici fattori che hanno spinto gli investitori ad acquistare il bene rifugio per eccellenza in attesa di periodi più stabili dal punto di vista economico, politico e ... (Quifinanza.it)

Prezzo oro in rialzo a 2.681 - 4 dollari l'oncia - Prezzo dell'oro in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.681,4 dollari l'oncia in aumento dello 0,28%.Rialzo maggiore per i contratti con scadenza dicembre (Comex) che passano di mano a 2,699 dollari l'oncia (+0,32%). (Quotidiano.net)

Prezzo petrolio in lieve aumento - Wti a 70 - 85 dollari - Prezzo del petrolio in lieve ripresa dopo il calo registrato nei giorni scorsi: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 70,85 dollari al barile con un aumento dello 0,38% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 74,49 dollari al barile con un avanzamento dello 0,32%. (Quotidiano.net)