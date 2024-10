Presentazione della pubblicazione “Funzioni, competenze e prerogative degli organi degli Enti Locali” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle 17 nell’Auditorium del Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso l’ex sindaco, senatore e sottosegretario Angelo Pavan, 93 anni, attuale presidente onorario dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, presenterà il suo volume “Funzioni, competenze e prerogative Trevisotoday.it - Presentazione della pubblicazione “Funzioni, competenze e prerogative degli organi degli Enti Locali” Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle 17 nell’Auditorium del Sant’Artemio, sedeProvincia di Treviso l’ex sindaco, senatore e sottosegretario Angelo Pavan, 93 anni, attuale presidente onorario dell’Associazione ComuniMarca Trevigiana, presenterà il suo volume “

