Osteotomie del ginocchio congresso al Lloyd’s Baia Hotel

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata sulledel: dalle indicazioni al percorso “post-operatorio”. Questo il titolo delche si terrà il 26 ottobre presso ile che vede come responsabile scientifico il dottor Donato Notarfrancesco, responsabile dell’Uoc ortopedia e traumatologia della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia. Lestanno guadagnando attenzione nel panorama dell’ortopedia moderna, poiché rappresentano interventi fondamentali per migliorare la funzionalità articolare e alleviare il dolore in pazienti affetti da diverse condizioni, come l’artrosi e le malformazioni congenite. Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia dellenel ripristinare l’allineamento corretto delle articolazioni, riducendo o rimandando la necessità di interventi più invasivi.