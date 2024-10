Omicidio Giulia Tramontano, la mamma: pena esemplare a chi voleva gettarti via come una caramella (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – “Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi è una pena esemplare”. È quanto ha scritto su Instagram Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, nel giorno del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'Omicidio della fidanzata incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 nella loro abitazione di Senago, nel Milanese. Omicidio Giulia Tramontano, nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello: al centro la perizia psichiatrica Nell'udienza di oggi saranno sentiti lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, incaricati dalla Corte di Assise di Milano di eseguire la perizia nei confronti dell'ex barman. Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, la mamma: pena esemplare a chi voleva gettarti via come una caramella Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – “Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi è una”. È quanto ha scritto su Instagram Loredana Femiano, la madre di, nel giorno del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'della fidanzata incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 nella loro abitazione di Senago, nel Milanese., nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello: al centro la perizia psichiatrica Nell'udienza di oggi saranno sentiti lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, incaricati dalla Corte di Assise di Milano di eseguire la perizia nei confronti dell'ex barman.

