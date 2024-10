Olly: “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sognando un’amaca sotto un baobab (come canta in ‘Quei ricordi là’) o una fuga in Bolivia (‘I cantieri del Giappone’), Federico Olivieri, in arte Olly, si racconta con la spontaneità di un ragazzo di 23 anni, in attesa di ‘Tutta vita’, il nuovo album in uscita il 25 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy, prodotto da Jvli. Un titolo che racchiude una filosofia di vita, un’accettazione del percorso, con i suoi alti e bassi: “È una pacca sulla spalla, un modo per dirci che, anche quando le cose vanno male, è tutta vita, e le esperienze ci porteranno a qualcosa di nuovo”, spiega Olly che ironizza sull’assenza di parolacce nei testi: “Sono elegante solo quando scrivo”. Dodici brani che si snodano in un panorama musicale dominato da singoli ed EP: “Io sono ancora fan dei dischi. La verità è che sento pochi dischi che hanno una storia da raccontare. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sognando un’amaca sotto un baobab (come canta in ‘Quei ricordi là’) o una fuga in Bolivia (‘I cantieri del Giappone’), Federico Olivieri, in arte, si racconta con la spontaneità di un ragazzo di 23 anni, in attesa di, il nuovoin uscita il 25 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy, prodotto da Jvli. Un titolo che racchiude una filosofia di vita, un’accettazione del percorso, con i suoi alti e bassi: “È una, un modo per dirci che, anche quando le cose vanno male, è tutta vita, e le esperienze ci porteranno a qualcosa di nuovo”, spiegache ironizza sull’assenza di parolacce nei testi: “Sono elegante solo quando scrivo”. Dodici brani che si snodano in un panorama musicale dominato da singoli ed EP: “Io sono ancora fan dei dischi. La verità è che sento pochi dischi che hanno una storia da raccontare.

