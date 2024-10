Nobody Wants This, la recensione (senza spoiler) della serie Netflix (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nobody Wants This, serie tv uscita recentemente su Netflix, è attualmente in tendenza sulla piattaforma. La storia segue le vicende amorose di Joanne, una ragazza carismatica e ambiziosa che, insieme alla sorella, gestisce un podcast sulla sessualità e le relazioni sentimentali. Dopo una serie di esperienze disastrose, la sua vita affettiva subisce una svolta improvvisa quando, a una festa, incontra Noah, affascinante e sfacciato rabbino. La loro relazione, però, dovrà affrontare numerosi ostacoli. Nobody Wants This – la recensione della serie tv firmata Netflix Nobody Wants This è composta da 10 puntate, e grazie al grande successo di questa prima stagione, ne è già stata confermata una seconda. Superguidatv.it - Nobody Wants This, la recensione (senza spoiler) della serie Netflix Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)tv uscita recentemente su, è attualmente in tendenza sulla piattaforma. La storia segue le vicende amorose di Joanne, una ragazza carismatica e ambiziosa che, insieme alla sorella, gestisce un podcast sulla sessualità e le relazioni sentimentali. Dopo unadi esperienze disastrose, la sua vita affettiva subisce una svolta improvvisa quando, a una festa, incontra Noah, affascinante e sfacciato rabbino. La loro relazione, però, dovrà affrontare numerosi ostacoli.– latv firmataè composta da 10 puntate, e grazie al grande successo di questa prima stagione, ne è già stata confermata una seconda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Adam Brody - protagonista della nuova serie cult ‘Nobody wants this’ - Per quanto riguarda la vita privata, nel marzo 2010, Brody ha incontrato l'attrice Leighton Meester. Il primo importante step della sua carriera è arrivato grazie alla terza stagione della serie Una mamma per amica. Negli anni, ha alternato il grande schermo con le serie tv, spaziando anche da generi totalmente differenti fra di loro, dai supereroi di Shazam! alla serie dramma composta da 8 ... (Quotidiano.net)

Non ci sono tradimenti - né ghosting - né maschi tossici : perché Nobody Wants This piace così tanto alla gen z - Nell’era in cui il dating ( sia dal vivo che sullo schermo) è spesso complesso e contorto, la nuova serie Netflix, con Adam Brody e Kristen Bell, è una boccata d’aria fresca. (Vanityfair.it)

Nobody Wants This - Joanne è la ragazza alla moda col guardaroba (e il ragazzo) perfetto - I costumi di Negar Ali Kline per Nobody Wants This, sono stati studiati per adattarsi perfettamente al carattere dei personaggi.Continua a leggere . (Fanpage.it)