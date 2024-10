Lanotiziagiornale.it - Netanyahu bombarda le banche di Beirut vicine a Hezbollah e prepara l’attacco all’Iran: “Verrà approvato all’ultimo minuto per massimizzare l’effetto sorpresa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver decimato il gruppo dirigente di, sia nella parte politica capeggiata dal leader Hassan Nasrallah sia in quella militare, l’esercito di Israele (Idf) non si è fermato. Anzi, con gli ultimi raid, l’esercito guidato da Benjaminha inflitto un duro colpo al braccio finanziario del gruppo terroristico. A darne notizia sono le Forze di Difesa Israeliane, che hanno dichiarato di aver colpito decine di siti collegati a un’organizzazione che finanzia il gruppo filo-iraniano, l’al-Qard al-Hassan Association. In particolare, nel mirino sono finite alcune filiali di una banca senza licenza, considerata una delle principali fonti di finanziamento del gruppo.