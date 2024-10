Nanà lancia il singolo “Fuoriposto”: un viaggio tra sentimenti e autenticità (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’artista emergente Nanà, nome d’arte di Gioia Menin, ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo Fuoriposto, disponibile dal 27 settembre in tutte le piattaforme digitali. Questo brano rappresenta un capitolo importante nel percorso artistico di Nanà, un racconto sincero di una storia d’amore finita che riflette il suo stato d’animo e le sue esperienze personali. “Fuoriposto”: la storia dietro il singolo Fuoriposto nasce dall’esperienza personale di Nanà, che descrive il sentimento di disorientamento provato dopo la fine di una relazione amorosa. “Mi sentivo Fuoriposto in ogni ambito e luogo in cui mi trovavo”, racconta l’artista. Il brano parla di quel senso di estraneità che spesso accompagna la fine di una storia d’amore, ma che può essere applicato anche a situazioni sociali o lavorative. Dailyshowmagazine.com - Nanà lancia il singolo “Fuoriposto”: un viaggio tra sentimenti e autenticità Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’artista emergente, nome d’arte di Gioia Menin, ha recentemente pubblicato il suo nuovo, disponibile dal 27 settembre in tutte le piattaforme digitali. Questo brano rappresenta un capitolo importante nel percorso artistico di, un racconto sincero di una storia d’amore finita che riflette il suo stato d’animo e le sue esperienze personali. “”: la storia dietro ilnasce dall’esperienza personale di, che descrive il sentimento di disorientamento provato dopo la fine di una relazione amorosa. “Mi sentivoin ogni ambito e luogo in cui mi trovavo”, racconta l’artista. Il brano parla di quel senso di estraneità che spesso accompagna la fine di una storia d’amore, ma che può essere applicato anche a situazioni sociali o lavorative.

