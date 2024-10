Mister Movie | Justice League vs. Godzilla vs. Kong Sequel annunciato con DC Sneak Peek (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il sorprendente e apprezzato crossover Justice League vs. Godzilla vs. Kong tornerà con un Sequel, portando ancora più personaggi, kaiju e battaglie epiche tra supereroi, supercattivi e mostri giganti. Dopo il grande successo del primo incontro tra il Monsterverse e l’universo DC, questo nuovo capitolo promette di ampliare ulteriormente lo scontro tra queste due realtà in un modo ancora più spettacolare. L’annuncio del Sequel al New York Comic Con 2024 Durante il Jim Lee & Friends Panel al New York Comic Con 2024, è stato ufficialmente annunciato che la nuova serie debutterà nella primavera del 2025, con il ritorno dello scrittore Brian Buccellato e dell’artista Christian Duce, che avevano curato anche la prima miniserie. Mistermovie.it - Mister Movie | Justice League vs. Godzilla vs. Kong Sequel annunciato con DC Sneak Peek Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il sorprendente e apprezzato crossovervs.vs.tornerà con un, portando ancora più personaggi, kaiju e battaglie epiche tra supereroi, supercattivi e mostri giganti. Dopo il grande successo del primo incontro tra il Monsterverse e l’universo DC, questo nuovo capitolo promette di ampliare ulteriormente lo scontro tra queste due realtà in un modo ancora più spettacolare. L’annuncio delal New York Comic Con 2024 Durante il Jim Lee & Friends Panel al New York Comic Con 2024, è stato ufficialmenteche la nuova serie debutterà nella primavera del 2025, con il ritorno dello scrittore Brian Buccellato e dell’artista Christian Duce, che avevano curato anche la prima miniserie.

