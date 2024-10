Milan, caso con Leao? Trevisani ‘attacca’ Fonseca: “Il problema sei te” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riccardo Trevisani, noto giornalista, è stato ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset' parlando di Milan, Paulo Fonseca e Leao Pianetamilan.it - Milan, caso con Leao? Trevisani ‘attacca’ Fonseca: “Il problema sei te” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riccardo, noto giornalista, è stato ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset' parlando di, Paulo

Milan-Club Brugge (Champions League - 22-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Fonseca rilancia Theo Hernandez e Leao - Se il 3-1 contro il Liverpool a San Siro era stato netto e per certi versi sconcertante, nell’1-0 sul campo del Leverkusen i rossoneri hanno reagito allo svantaggio sfiorando più […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La Champions League del Milan è già a un bivio e i rossoneri hanno scontato un calendario proibitivo nelle prime due giornate con altrettante sconfitte. (Infobetting.com)

Milan-Brugge - Fonseca : “Vincere senza fare calcoli - tornano Theo e Leao” - Milano, 21 ottobre 2024 - "Dobbiamo vincere senza fare calcoli". Con me gioca a tratti da centrale, a tratti da trequartista". Sicuramente muovendoci meglio avremmo evitato quella situazione". E siamo in crescita". . E sulla difesa, chiude Fonseca: "Il Brugge ha grandi potenzialità offensive. Tornando alla vittoria di sabato: "Si è vista una crescita dello spirito di squadra. (Sport.quotidiano.net)

Milan - tutti dalla parte di Fonseca : ecco la richiesta a Leao - Prima della partita, lo stesso tecnico portoghese aveva parlato di semplici scelte di gestione del gruppo in vista degli impegni europei, assicurando che da parte sua non c’era l’intenzione di mandare messaggi a nessuno. Già, perché l’attaccante portoghese è stato escluso dall’undici iniziale ed è rimasto in panchina per l’intera durata della partita. (Calciomercato.it)