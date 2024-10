Mia sposa nuovo record di presenze per l’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dianche quest’anno, con un +10 per cento rispetto alla passata edizione, per Mia, la fiera internazionale del wedding in Campania che si è chiusa domenica 20 ottobre al Medì shopping centre di Teverola confermandosi fra i Saloni di settore più importanti d’Italia. Una edizione orientata più che mai sul fronte della solidarietà: tra le novità più importanti di quest’anno c’è stato il Charity dinner gala organizzato da Miaa sostegno di Telefono rosa, che ha consentito di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione di volontariato che da anni svolge iniziative al fianco delle donne contro ogni forma di violenza di genere.