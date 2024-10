Inter-news.it - Massa e arbitri allo sbando: l’errore in Roma-Inter emblema della stagione

(Di lunedì 21 ottobre 2024)commesso da Davideinnon è solo un episodio isolato, ma la punta dell’iceberg di una gestione arbitrale preoccupante in Serie A. L’vento di Bryan Cristante su Marcus Thuram, chiaramente fso e da sanzionare con nu cartellino rosso, è stato ignorato in maniera clamorosa. Oltre gli, anche il livello del gioco espresso in campo durante tutta l’ottava giornata di campionato è stato basso. Le big hanno faticato, pagando la sosta. ERRORE CLAMOROSO – Quello che è accaduto durantenon è solo un errore arbitrale, ma un chiaro sintomo del degrado che sta affliggendo la classe arbitrale in questa. L’vento di Bryan Cristante su Marcus Thuram è stato un episodio che avrebbe dovuto essere letto e sanzionato immediatamente in campo, senza la necessità di ricorrere al VAR.