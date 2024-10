Maltempo in Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia: i danni da Nord a Sud (Di lunedì 21 ottobre 2024) I disagi provocati dalle piogge delle scorse ore sono visibili in molte regioni del territorio italiano, da quelle settentrionali a quelle meridionali. Problemi sulle strade in Calabria. Continua la conta dei danni tra Bologna e Modena Tg24.sky.it - Maltempo in Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia: i danni da Nord a Sud Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I disagi provocati dalle piogge delle scorse ore sono visibili in molte regioni del territorio italiano, da quelle settentrionali a quelle meridionali. Problemi sulle strade in. Continua la conta deitra Bologna e Modena

La scossa di magnitudo 5 scatena il terrore in Calabria. La conta dei danni - Sono andati avanti, ininterrottamente, i rilievi da parte dei Vigili del Fuoco sugli edifici dei Comuni più vicini all'epicentro del sisma. Solo un grande spavento per le persone della zona vicino Cosenza. Alla prima scossa sono seguiti altri eventi tellurici di minore intensità , anche in questo caso avvertiti dalla popolazione. (Iltempo.it)

Terremoto in Calabria - notte di apprensione ma niente danni - Fortunatamente, al momento, è stata confermata l'assenza di danni a persone o cose. La conferma arriva stamane, dopo le verifiche andate avanti per tutta la notte, dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto. La scossa di terremoto di magnitudo 5 registrata ieri sera intorno alle 21:40 con epicentro a Pietrapaola, nel Cosentino, è stata avvertita in quasi tutta la Calabria, con l'eccezione ... (Tg24.sky.it)

Terremoto in Calabria - notte di apprensione in Calabria ma niente danni - "La Calabria, - dichiara Occhiuto - dopo il forte terremoto di ieri sera, seguito da altre scosse di assestamento, ha vissuto una notte di apprensione. E la Protezione Civile regionale, guidata da Domenico Costarella, ha assistito la popolazione e gli amministratori locali. La scossa di terremoto di magnitudo 5 registrata ieri sera intorno alle 21:40 con epicentro a Pietrapaola, nel Cosentino, è ... (Tg24.sky.it)