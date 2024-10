Sport.quotidiano.net - Magrini: "Mai un episodio a favore!. Gara equilibrata. Grazie al pubblico"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Parole di amarezza e di rabbia quelle che hanno accompagnato il post partita di Lamberto(nella foto). "Il dispiacere è tanto – dice il mister bianconero –, perdere così dopo trentotto giornate fa male. Eravamo riusciti a recuperarla: a pochi minuti dalla fine non puoi concedere un rigore da una rimessa laterale. Ecco la differenza tra Siena e Livorno: noi abbiamo dimostrato di essere ingenui, loro una squadra esperta e sicura di sé". "Alla fine la partita è stata– prosegue, alzando i toni –, decisa da episodi. E mai che a noi ce ne sia stato concesso uno a. In sette partite neanche mezzo, sembra impossibile, è la prima volta che mi succede in carriera. Così è dura. Su Cavallari, a Ghivizzano, c’era un rigore netto e non ci è stato dato, su Semprini, con il Seravezza idem. Il Livorno oggi, ha vinto con un calcio di rigore.