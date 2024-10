Lula, il presidente del Brasile cade in casa: “Lieve emorragia cerebrale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si stanno vivendo ore di forte apprensione in Brasile. Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annullato il viaggio in Russia, dove avrebbe partecipato al vertice Brics, dopo una rovinosa caduta in casa che, secondo le prime informazioni, gli ha provocato ”una Lieve emorragia cerebrale’‘.Leggi anche: La Corea del Nord manda soldati a combattere in Ucraina. Si rinforza l’asse con Putin Fortunatamente le condizioni di Lula non sono giudicate gravi, ma i medici gli hanno ”sconsigliato di compiere lunghi viaggi in aereo”, si legge in una nota resa pubblica dall’ufficio presidenziale del Brasile. Il vertice Brics è in programma a Kazan da martedì 22 ottobre a giovedì 24. Lula, però, parteciperà soltanto in videoconferenza all’evento organizzato dal presidente russo Vladimir Putin. Thesocialpost.it - Lula, il presidente del Brasile cade in casa: “Lieve emorragia cerebrale” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si stanno vivendo ore di forte apprensione in. Ilbrasiliano, Luiz Inacioda Silva, ha annullato il viaggio in Russia, dove avrebbe partecipato al vertice Brics, dopo una rovinosa caduta inche, secondo le prime informazioni, gli ha provocato ”una’‘.Leggi anche: La Corea del Nord manda soldati a combattere in Ucraina. Si rinforza l’asse con Putin Fortunatamente le condizioni dinon sono giudicate gravi, ma i medici gli hanno ”sconsigliato di compiere lunghi viaggi in aereo”, si legge in una nota resa pubblica dall’ufficio presidenziale del. Il vertice Brics è in programma a Kazan da martedì 22 ottobre a giovedì 24., però, parteciperà soltanto in videoconferenza all’evento organizzato dalrusso Vladimir Putin.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lula da Silva caduto nel bagno di casa - "trauma alla testa ed emorragia cerebrale" - presidente del Brasile ricoverato in osservazione - Incidente in casa per il Presidente del Brasile, ricoverato dopo una caduta in bagno Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è caduto nel bagno della propria abitazione riportando un "grande trauma alla testa" e una "lieve emorragia cerebrale". I medici gli hanno subito messo i pu . (Ilgiornaleditalia.it)

Lula cade in casa - “lieve emorragia cerebrale” per il presidente del Brasile - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Lula cade in casa - “lieve emorragia cerebrale” per il presidente del Brasile - Le condizioni di Lula non sono giudicate gravi, ma i medici gli hanno ''sconsigliato di […]. (Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annullato il viaggio che lo avrebbe portato in Russia per partecipare al vertice Brics a causa di una caduta in casa che gli ha provocato ''una lieve emorragia cerebrale''. (Periodicodaily.com)