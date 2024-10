Ilgiorno.it - Lombardia Film Commission, in appello chiesto un lieve sconto di pena per l’elettricista di area Lega

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 –, nel processo diall’imprenditore Francesco Barachetti, elettricista di Casnigo vicino alla, l’accusa haunaleggermente minore rispetto a quella del primo grado. La sostituta pg di Milano Celestina Gravina ha4 anni e 9 mesi, invece di 5 anni, per Barachetti, imputato per peculato e false fatture per il caso della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla, ente regionale, tra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.