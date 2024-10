Formiche.net - Le ombre della disinformatia russa sul voto in Moldavia. L’analisi di D’Anna

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Precedute da settimane di, i contorni dellerusse si stagliano con evidenza dietro l’incertezza e le contraddizioni dei risultati del referendum sull’Europa e delle elezioni presidenziali. Sull’esito del referendum per decidere se modificare la Costituzione per consentire alla Repubblica didi entrare nell’Unione europea, nonostante le più che favorevoli previsionivigilia, incombe la spada di Damocle del riconteggio delle schede e dei ricorsi perché i Si avrebbero prevalso col 50,3% per poche centinaia di voti. Previsioni di una netta affermazione clamorosamente smentite anche per la riconfermapresidente europeista, Maria Sandu, che invece di prevalere come previsto dai sondaggi al primo turno è stata costretta al ballottaggio di novembre col candidato filo-russo Alexsandr Stoianoglo.