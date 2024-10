L'allenamento di Bronny James per giocare nell'NBA al fianco del padre LeBron (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutti i tifosi di Bronny James sono interessati, al pari delle sue giocate, al training camp del giocatore in preparazione all'esordio ufficiale in NBA (la stagione inizierà il 22 ottobre). Il rookie farà anche il suo debutto nella pallacanestro professionistica giocando al fianco del padre LeBron James e sarà oggetto di grande attenzione e pressione. Di conseguenza, Bronny dovrà assicurarsi di essere al meglio dopo una pre stagione dove non sono mancate alcune critiche. La preparazione è essenziale in qualsiasi situazione, specialmente per un atleta come Bronny James che, dopo aver subito un arresto cardiaco nel 2023, ha dovuto rinunciare a cinque mesi di gioco nei ranghi della sua squadra universitaria. Gqitalia.it - L'allenamento di Bronny James per giocare nell'NBA al fianco del padre LeBron Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutti i tifosi disono interessati, al pari delle sue giocate, al training camp del giocatore in preparazione all'esordio ufficiale in NBA (la stagione inizierà il 22 ottobre). Il rookie farà anche il suo debuttoa pallacanestro professionistica giocando aldele sarà oggetto di grande attenzione e pressione. Di conseguenza,dovrà assicurarsi di essere al meglio dopo una pre stagione dove non sono mancate alcune critiche. La preparazione è essenziale in qualsiasi situazione, specialmente per un atleta comeche, dopo aver subito un arresto cardiaco nel 2023, ha dovuto rinunciare a cinque mesi di gioco nei ranghi della sua squadra universitaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti contro Bronny James e un video dei suoi errori diventa virale : “Inadatto all’NBA - Lakers ridicoli” - Una prestazione insufficiente, in cui sono stati evidenziati tutti i suoi limiti: "Senza quel nome sulle spalle non ci sarebbe alcuna base per proiettarlo come un giocatore NBA"Continua a leggere . L'ultima uscita in preseason di Bronny James con i Lakers sconfitti dai Warriors ha scatenato una nuova ondata di polemiche sul figlio di LeBron. (Fanpage.it)

NBA - la famiglia James scrive la storia : LeBron in campo con il figlio Bronny - Per la prima volta nella storia della pallacanestro americana un padre ha condiviso il campo di gioco insieme al figlio. (Golssip.it)

Nba - prima volta storica : LeBron e Bronny James in campo insieme - E dimostra il lavoro che Bronny ha fatto per arrivare a questo punto". "Volevo solo dargli la possibilità di giocare insieme nella preseason - ha detto l'allenatore della squadra losangelina - Sono emozionato di poter far parte di questo. Penso che dimostri la longevità di LeBron, ma anche la sua competitività , il fatto che sia ancora in grado di fare questo nel 22° anno di Nba. (Sport.quotidiano.net)