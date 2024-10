La Corea del Nord schiera 12mila soldati al servizio di Putin. E Zelensky perde la pazienza: “L’Occidente non chiuda gli occhi, ci dia armi e condanni Pyongyang” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre l’Ucraina continua a faticare nell’ottenere forniture militari dalL’Occidente, che ormai arrivano col contagocce, la Russia, oltre a segnare continui avanzamenti nel Donbass, vede crescere sempre più il supporto alla guerra da parte della Corea del Nord. La situazione sembra peggiorare per Volodymyr Zelensky e il suo piano di vittoria, giudicato dall’amministrazione di Joe Biden come troppo centrato sulla fornitura di armi dagli alleati e sul loro via libera per utilizzarle in territorio russo, oltre che mancante di significativi passi diplomatici. L’atteso viaggio a Kiev del segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, non ha portato buone notizie per sbloccare la situazione. Lanotiziagiornale.it - La Corea del Nord schiera 12mila soldati al servizio di Putin. E Zelensky perde la pazienza: “L’Occidente non chiuda gli occhi, ci dia armi e condanni Pyongyang” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre l’Ucraina continua a faticare nell’ottenere forniture militari dal, che ormai arrivano col contagocce, la Russia, oltre a segnare continui avanzamenti nel Donbass, vede crescere sempre più il supporto alla guerra da parte delladel. La situazione sembra peggiorare per Volodymyre il suo piano di vittoria, giudicato dall’amministrazione di Joe Biden come troppo centrato sulla fornitura didagli alleati e sul loro via libera per utilizzarle in territorio russo, oltre che mancante di significativi passi diplomatici. L’atteso viaggio a Kiev del segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, non ha portato buone notizie per sbloccare la situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Navi russe trasportano le truppe nordcoreane sul fronte : le immagini catturate dal satellite sudcoreano - Una nave militare russa sospettata di trasportare truppe nordcoreane dal porto nord-orientale di Chongjin. Si tratta di una delle tre immagini diffuse dall'agenzia di intelligence sudcoreana... (Ilmessaggero.it)

L’hacker nordcoreano si fa assumere e poi colpisce l’azienda - . Potrebbe sembrare assurdo, in realtà la combinazione tra smart working e abilità informatica dell’ultimo arrivato, ha ingannato la società che ha subito la violazione del sistema di sicurezza. Non che sia una sorpresa, in quanto come evidenziato dall’agenzia di sicurezza informatica Mandiant, negli ultimi mesi una decina di aziende occidentali molto quotate hanno scoperto di avere in organico ... (Panorama.it)

"La Corea del Nord ha già cominciato a inviare truppe in Ucraina" : attesi fino a 12mila soldati - Il conflitto in Ucraina si estende e inizia a contemplare ufficialmente anche altre potenze straniere. . . Secondo l'intelligence di Seul, la Corea del Nord avrebbe iniziato a inviare truppe per combattere a fianco della Russia in Ucraina. L'accusa arriva il giorno dopo che il presidente ucraino. (Today.it)