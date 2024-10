La band pugliese Konbini Klan con il nuovo singolo "Angeli perduti" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tema centrale del singolo “Angeli perduti” è il ribellarsi contro la routine e il conformismo della vita quotidiana, con un forte desiderio di libertà e autenticità. Il protagonista, stanco della monotonia e dell'oppressione sociale, decide di cambiare strada e "mollare tutto". Esprime disgusto Lecceprima.it - La band pugliese Konbini Klan con il nuovo singolo "Angeli perduti" Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tema centrale del” è il ribellarsi contro la routine e il conformismo della vita quotidiana, con un forte desiderio di libertà e autenticità. Il protagonista, stanco della monotonia e dell'oppressione sociale, decide di cambiare strada e "mollare tutto". Esprime disgusto

E poi non ci pensiamo più - Il primo singolo della band pisana Stranamore - uscito l'11 ottobre per Grida Sonore Records - "E poi non ci pensiamo più" è il nuovo singolo degli Stranamore, band nata a Pisa nel 2021. Il brano rappresenta un’istantanea, una polaroid del preciso instante in cui ci rendiamo conto che qualcosa in noi è profondamente cambiato. La nostalgia, o meglio, la malinconia è diventata una cura al... (Pisatoday.it)

DISCO VIVO è il Nuovo Album di SARA RADOS uscito in radio il 4 ottobre con il Singolo BANDIERE SPORCHE - Il primo singolo estratto, intitolato “Bandiere sporche”, è in rotazione radiofonica grazie a Blackcandy Produzioni. Protagonista del video è Sara, affiancata dalla band Progetti Futuri, che si esibisce davanti a un pubblico di circa trenta persone. Spiega l’artista a proposito dell’album: “Disco Vivo è un ossessione che ho trasformato in realtà mettendoci un sacco di tempo, paura e fatica. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Torri della Muda : la Band Italiana che Unisce Rock e Prog nel Nuovo Singolo “Nove Mesi” - Dario: Chitarrista dalle radici rock, con un tocco di punk e progressive. Progetti Futuri e Obiettivi della Band I Torri della Muda sono attualmente impegnati nella produzione del loro primo album, che uscirà nei prossimi mesi. Con radici rock e un’impronta prog, il loro stile è un mix di vari generi, dall’hard rock al progressive metal, fino a influenze latine e teatrali. (Dailyshowmagazine.com)