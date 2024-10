Juventus-Stoccarda: le probabili formazioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. I bianconeri puntano a rimanere a punteggio pieno, ma i tedeschi vogliono sbloccarsi per muovere la classifica. Juventus-Stoccarda si giocherà martedì 22 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. Juventus-Stoccarda: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri hanno iniziato alla grande il loro cammino continentale vincendo le prime due partite. Dopo aver sconfitto il Psv Eindhoven per 3-1, la squadra di Thiago Motta si è ripetuta sbancando il campo del Lipsia per 3-2 in inferiorità numerica. Adesso, sempre contro un’altra tedesca, c’è l’occasione per consolidare il proprio primato in classifica. Bene anche in campionato grazie alla vittoria nell’ultima uscita contro la Lazio che ha permesso di rimanere aggangiata alla vetta della classifica. Sport.periodicodaily.com - Juventus-Stoccarda: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. I bianconeri puntano a rimanere a punteggio pieno, ma i tedeschi vogliono sbloccarsi per muovere la classifica.si giocherà martedì 22 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri hanno iniziato alla grande il loro cammino continentale vincendo le prime due partite. Dopo aver sconfitto il Psv Eindhoven per 3-1, la squadra di Thiago Motta si è ripetuta sbancando il campo del Lipsia per 3-2 in inferiorità numerica. Adesso, sempre contro un’altra tedesca, c’è l’occasione per consolidare il proprio primato in classifica. Bene anche in campionato grazie alla vittoria nell’ultima uscita contro la Lazio che ha permesso di rimanere aggangiata alla vetta della classifica.

Juventus-Stoccarda - Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - Diretta tv e streaming su JTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Due vittorie su due per la Vecchia Signora nella sua campagna europea e terza partita consecutiva in casa dopo Cagliari, Lazio in seguito alla sosta e dunque la coppa contro i pericolosi tedeschi. 30 di lunedì 21 ottobre. C’è attesa per conoscere le parole del mister bianconero a poche ore da una sfida così delicata. (Sportface.it)

LIVE – Juventus-Stoccarda - Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA) - LA DIRETTA LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA DI MOTTA Sportface. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. 30 di lunedì 21 ottobre. Dopo due vittorie su due nella campagna europea, serve il tris per rinsaldare il piazzamento nella maxi classifica in cui si inseguono gli ottavi diretti. (Sportface.it)

