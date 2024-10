Ilgiorno.it - Inveruno, richiami acustici vietati per catturare specie protette: cacciatore nei guai

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano) –, utilizzati poi per cacciare: nel comune diunproveniente dalla provincia di Lecco è stato sorpreso dalle guardie venatorie del WWF mentre utilizzava. La fauna già abbattuta dalconsisteva in ben 27 esemplari appartenenti a(pispole e fanelli). Il, nonostante sia stato sorpreso in flagranza di reato, ha reagito spintonando e strattonando una delle Guardie intervenute, tanto che il comportamento dell’uomo ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri Forestale della Stazione di Magenta che hanno poi proceduto al sequestro dei, della fauna abbattuta e dell’arma utilizzata dal