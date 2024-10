Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) FC Inter ha diramato un comunicato ufficiale sull’attuale condizione di Hakan Calhanoglu dopo l’Infortunio di ieri sera. Ieri sera è andato in scena il match L'articolo Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) FC Inter ha diramato un comunicato ufficiale sull’attuale condizione di Hakandopo l’di ieri sera. Ieri sera è andato in scena il match L'articolo, lasueproviene da ForzAzzurri.net.

Infortunio di Calhanoglu : Le Ultime Notizie e le Prossime Sfide per l’Inter - Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e la disponibilità dei giocatori chiave per le sfide imminenti. La mancanza di informazioni sui suoi infortuni aggiunge ulteriori incognite alla rosa dell’Inter, in vista di una settimana cruciale. Conclusione L’Inter si trova a dover affrontare una situazione complessa riguardante gli infortuni, con Calhanoglu che ... (Terzotemponapoli.com)

UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu - l’entità : il comunicato dell’Inter - Ad oggi ci sono solamente tre centrocampisti a disposizione: ossia Barella, Mkhitaryan e Frattesi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dopo una breve diagnosi dove si parlava di contrattura, il comunicato dell’Inter ha invece confermato un’elongazione. 00 a Berna. Si aspettano anche aggiornamenti sui due, che hanno saltato l’ultimo match contro la Roma in campionato. (Inter-news.it)

Inter - emergenza a centrocampo : Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi per infortunio - L’Inter espugna l’Olimpico grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo, battendo la Roma col risultato di 1-0. . Dopo la bella prestazione a preoccupare Simone Inzaghi è l’infermeria di Appiano Gentile. Probabilmente entrambi salteranno la trasferta sul sintetico di Berna, contro lo Young Boys in Champions, ma se gli infortuni dovessero rivelarsi più gravi del previsto, l’emergenza ... (Calcioweb.eu)