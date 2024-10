I Feldspar in concerto a Largo Venue, special guest Danno, Dj Baro e Grandi Numeri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il progetto Godless folk two blocks from the pope parte da Roma il 23 ottobre a Largo Venue. In questa occasione i Feldspar presenteranno il loro primo album “Old City New Ruins”, uscito il 30 settembre per Time To Kill Records.Sul palco insieme ai Feldspar ci saranno ospiti e nomi storici Romatoday.it - I Feldspar in concerto a Largo Venue, special guest Danno, Dj Baro e Grandi Numeri Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il progetto Godless folk two blocks from the pope parte da Roma il 23 ottobre a. In questa occasione ipresenteranno il loro primo album “Old City New Ruins”, uscito il 30 settembre per Time To Kill Records.Sul palco insieme aici saranno ospiti e nomi storici

Roma, l'hardcore protagonista a Largo Venue con i Feldspar: sul palco anche i pionieri del rap capitolino - Mercoledì 23 ottobre la band, fondata da Andrew Mecoli (ex Growing Concern) presenta l'album d'esordio Old City New Ruins. Ospiti Danno e Dj Baro (Colle der Fomento) e Grandi Numeri (Cor Veleno) ... (roma.corriere.it)

GODLESS FOLK TWO BLOCKS FROM THE POPE - il 23 Ottobre in LARGO VENUE FELDSPAR IN CONCERTO + SPECIAL GUEST DANNO e DJ BARO (Colle Der Fomento), GRANDI NUMERI (Cor Veleno). Ingresso gratuito su prenotazione. (rockon.it)