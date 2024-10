Grosso pino cade sulle auto nella notte (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ crollato nel cuore della notte finendo contro alcune auto lasciate in sosta e rimaste danneggiate in maniera grave, ma per fortuna le conseguenze si sono limitate alle cose e nessuna persona è rimasta ferita. E’ quanto accaduto a Barbanella, tra piazzale De Amicis e via Deledda, dove un pino di notevoli dimensioni è crollato poco prima dell’alba di ieri. Probabilmente le piogge delle ore precedenti hanno tolto definitivamente stabilità ad una pianta la cui forte inclinazione pare fosse già stata segnalata dai cittadini al Comune. E sono stati gli stessi cittadini ad avvisare i vigili del fuoco che sono intervenuti per rimuovere il pino, segandone il Grosso tronco, che poi è stato caricato su un camion e portato via. Lanazione.it - Grosso pino cade sulle auto nella notte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ crollato nel cuore dellafinendo contro alcunelasciate in sosta e rimaste danneggiate in maniera grave, ma per fortuna le conseguenze si sono limitate alle cose e nessuna persona è rimasta ferita. E’ quanto accaduto a Barba, tra piazzale De Amicis e via Deledda, dove undi notevoli dimensioni è crollato poco prima dell’alba di ieri. Probabilmente le piogge delle ore precedenti hanno tolto definitivamente stabilità ad una pianta la cui forte inclinazione pare fosse già stata segnalata dai cittadini al Comune. E sono stati gli stessi cittadini ad avvisare i vigili del fuoco che sono intervenuti per rimuovere il, segandone iltronco, che poi è stato caricato su un camion e portato via.

