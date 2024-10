Giovani ciceroni a Casa Serra: ripartono le visite nella dimora dell’illustre cesenate (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra” aprono nuovamente alla città le porte della Casa museo dell’illustre concittadino cesenate. Sabato 26 ottobre ripartono, nella dimora di viale Carducci, le visite guidate rivolte al mondo della scuola e a tutta la cittadinanza. Gli Cesenatoday.it - Giovani ciceroni a Casa Serra: ripartono le visite nella dimora dell’illustre cesenate Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Renato” aprono nuovamente alla città le porte dellamuseoconcittadino. Sabato 26 ottobredi viale Carducci, leguidate rivolte al mondo della scuola e a tutta la cittadinanza. Gli

