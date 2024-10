Emergenza maltempo in Calabria: i vigili del fuoco attivi tra piogge e allagamenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova la Calabria, con forte maltempo che ha portato a numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Le province di Reggio Calabria e Catanzaro sono state le più colpite, con situazioni critiche in diversi comuni. Questo articolo approfondisce le problematiche generate dagli eventi atmosferici e le misure di soccorso intraprese. Interventi di soccorso e criticità La protezione civile ha dichiarato lo stato di Emergenza in varie aree della Calabria a causa delle intense precipitazioni che hanno caratterizzato le ultime ore. I vigili del fuoco hanno ricevuto un alto numero di chiamate per soccorsi, principalmente legati a emergenze idrauliche. Gaeta.it - Emergenza maltempo in Calabria: i vigili del fuoco attivi tra piogge e allagamenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova la, con forteche ha portato a numerosi interventi da parte deidel. Le province di Reggioe Catanzaro sono state le più colpite, con situazioni critiche in diversi comuni. Questo articolo approfondisce le problematiche generate dagli eventi atmosferici e le misure di soccorso intraprese. Interventi di soccorso e criticità La protezione civile ha dichiarato lo stato diin varie aree dellaa causa delle intense precipitazioni che hanno caratterizzato le ultime ore. Idelhanno ricevuto un alto numero di chiamate per soccorsi, principalmente legati a emergenze idrauliche.

