Quotidiano.net - Ecco perché non si saprà subito chi ha vinto le elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Il verdetto delle presidenziali Usa del prossimo mese è davvero incentro e sono diverse le ragioni per cui non ci sarà una proclamazione rapida del vincitore. Gli Stati Uniti non hanno un sistema di conteggio centralizzato dei voti elettorali come l’Italia, dove il Viminale riceve i risultati e poi li comunica. Negli States lesono gestite a livello statale, se non addirittura a livello di contea. I voti dei vari seggi vengono contati e passati a una commissione elettorale statale che poi li sigilla e li passa al Congresso, dove in dicembre Senato e Camera riuniti li aprono, li ricontano e li certificano. Poi a gennaio le due Camere in seduta congiunta certificano l'esito alla presenza del vice presidente.