Donald Trump frigge al McDonald's, boom di interazioni sui social: i dati

McDonald's, una delle aziende americane più iconiche, è entrata nella campagna presidenziale, a pochi giorni dal voto del prossimo 5 novembre. A "trascinare" la celebre catena di fast food nell'arena politica è stato il candidato repubblicano Donald Trump. Il tycoon, infatti, durante la sua tappa domenicale nello stato chiave della Pennsylvania, si è fermato in uno dei punti vendita della catena e ha indossato un grembiule da addetto alle fritture. "Quanto mi pagano? Poco, voglio più soldi", ha scherzato l'ex presidente, consegnando il cibo ai clienti dallo sportello drive-thru del ristorante, chiuso per l'evento. "Ho sempre voluto lavorare al McDonald's, ma non l'ho mai fatto. Mi sto candidando contro qualcuno che ha detto di averlo fatto, ma si è rivelata una storia totalmente falsa", ha detto ancora.

