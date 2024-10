Disabilità e diritti, per una società sempre più inclusiva: il Lions Club Nola Host promuove il confronto “ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Lions Club Nola Host “Giordano Bruno” prosegue anche quest’anno il suo impegno nell’ambito del Service sulla Disabilità con due momenti di approfondimento, uno a Napoli martedì 22 ottobre (alle ore 15,30 nella Sala Consiglio della Città Metropolitana di Napoli a Santa Maria La Nova) e uno a Nola il 29 ottobre nel Museo storico archeologico cittadino: appuntamenti che seguono quello che ha riscosso notevole successo lo scorso anno. Il progetto nato nel 2022 in occasione dei 30 anni della Legge 104/92 è alla sua terza edizione che vede arricchirsi il numero di Club partecipanti con la collaborazione con il Lions Club Megaride e il Lions Club Napoli Europa “Gianpaolo Cajati”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il“Giordano Bruno” prosegue anche quest’anno il suo impegno nell’ambito del Service sullacon due momenti di approfondimento, uno a Napoli martedì 22 ottobre (alle ore 15,30 nella Sala Consiglio della Città Metropolitana di Napoli a Santa Maria La Nova) e uno ail 29 ottobre nel Museo storico archeologico cittadino: appuntamenti che seguono quello che ha riscosso notevole successo lo scorso anno. Il progetto nato nel 2022 in occasione dei 30 anni della Legge 104/92 è alla sua terza edizione che vede arricchirsi il numero dipartecipanti con la collaborazione con ilMegaride e ilNapoli Europa “Gianpaolo Cajati”.

“Volare senza limiti” : i Lions in volo insieme ai giovani con disabilità - La manifestazione prenderà il via sabato 14 alle 9. “I 25 Lions Club del Distretto 108La che sostengono il service ringraziano il Comune di Massa per aver patrocinato l’evento, l’aeroclub Apuo Versiliese, l’aeroclub “Carlo Del Prete” di Lucca-Tassignano e l’aeroporto Municipale di Massa Cinquale, che hanno messo a disposizione ben 4 aerei quattro posti per la buona riuscita dell’iniziativa. (Lanazione.it)