Concordano un incontro, ma lei cambia idea: lui sfonda la porta e la violenta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avevano programmato un incontro virtuale, ma quando l'uomo si è presentato all'appartamento, la donna ha deciso di tirarsi indietro. Ha tentato di impedirgli l'accesso, ma lui ha forzato la porta e l'ha aggredita sessualmente. Tre mesi più tardi, la polizia è riuscita a identificare l'aggressore, Mustafa Zazai, 34 anni, attualmente detenuto a Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale.Leggi anche: Celeste Palmieri, i funerali e il messaggio della sindaca: "Non è morta in solitudine" L'incidente si è verificato il 23 luglio. L'uomo aveva organizzato un incontro attraverso il sito "Bakeka incontri" per un servizio sessuale a pagamento. Tuttavia, quando è arrivato presso l'abitazione della lavoratrice del sesso, la donna, notando che si trattava di uno straniero, ha cambiato idea e ha tentato di allontanarlo.

