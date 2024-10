Colleferro, dipendenti non in regola e mal pagati. Multa da 5 mila euro ad un 46enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi del lavoro, multe per 20.000 euro. È il bilancio dell’operazione, effettuata nel weekend, dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione dei colleghi specializzati del Nucleo Frosinonetoday.it - Colleferro, dipendenti non in regola e mal pagati. Multa da 5 mila euro ad un 46enne Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi del lavoro, multe per 20.000. È il bilancio dell’operazione, effettuata nel weekend, dai Carabinieri della Compagnia di, con la collaborazione dei colleghi specializzati del Nucleo

Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana. Denunciato 46enne per caporalato. Due locali sanzionati - multe per 20mila euro - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza dei luoghi del lavoro, multe per L'articolo Colleferro. Due locali sanzionati, multe per 20mila euro sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Denunciato 46enne per caporalato. Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana. (Cronachecittadine.it)

Colleferro - Caffaro condannata a pagare 453 Mln di euro per i danni ambientali - Chi inquina paga: lo aveva stabilito la Corte d'Appello, ora a sancirlo sono i giudici della Corte di Giustizia Europea, che hanno condannato LivaNova, multinazionale nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia), che ha lavorato per la Caffaro, a pagare allo Stato 453 milioni di euro per i danni... (Frosinonetoday.it)

Colleferro. Gratta un “Maxi Miliardario” da 20 euro e vince 50mila euro. È accaduto stamane presso la Tabaccheria Iamunno. A vincere è stata probabilmente una pensionata… - È accaduto stamane presso la Tabaccheria Iamunno. . Cronache Cittadine COLLEFERRO – Ancora una sorprendete vincita al Gratta e Vinci questa mattina presso la Tabaccheria Iamunno a Colleferro in Via L'articolo Colleferro. Gratta un “Maxi Miliardario” da 20 euro e vince 50mila euro. A vincere è stata probabilmente una pensionata… sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)