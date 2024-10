Ilrestodelcarlino.it - Cinema per tutti la domenica. Uncinetto, bebè e sala lettura

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Uncon i classici del passato, ma anche unaper neo genitori, e al tempo stesso un luogo in cui leggere un libro o fare l’con il rumore del camino in sottofondo. Il tutto in un unico posto: ilVictoria di Modena. Grazie alla vulcanica fantasia e intraprendenza della direttrice Jessica Andreola, lamattina non ci si annoia proprio al multidi via Sergio Ramelli 101. "Mi piace che il pubblico si senta sempre speciale e coccolato – spiega Jessica –. Già prima della pandemia avevamo introdotto le première, le serate di anticipazione dei film in uscita, una volta a settimana, sulla scia di come fanno gli influencer. Ma da noi gli influencersono gli spettatori! Per questo li fotografiamo davanti alle installazioni a tema e infacciamo trovare gadget a ricordo, e abbiamo sempre ottenuto un ottimo riscontro".