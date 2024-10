Thesocialpost.it - Celeste Palmieri, i funerali e il messaggio della sindaca: “Non è morta in solitudine”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) San Severo si è fermata per l’ultimo saluto a, la donna uccisa dal marito Mario Furio nel parcheggio di un supermercato il 18 ottobre. Il funerale si è tenuto lunedì 21 ottobre nella parrocchia dell’Immacolata, dove centinaia di persone hanno riempito la chiesa per stringersi attorno al dolore dei cinque figli emamma di. A celebrare la funzione è stato il vescovo Giuseppe Mengoli, in una giornata di lutto cittadino proclamata dallaLidya Colangelo.Leggi anche: Mario spara alla moglie e si uccide:muore in ospedale. “Il braccialetto elettronico non ha funzionato” All’ingressochiesa, un manifesto speciale ritraevae il suo defunto padre, con la scritta: «Il mio destino è di stare accanto a te. Con te vicino paura non avrò. Arrivo papà».